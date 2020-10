Zo maak je Japanse gefrituurde kip (en deze wijnen zijn daar heerlijk bij)

Video Dit is volgens Wakker Dier het meest leugenach­ti­ge kippenbe­drijf van Nederland

30 september Kloeke Kip is de winnaar van de Liegebeestverkiezing 2020. Deze producent uit het Limburgse Grubbenvorst spreekt over ‘eerlijke kip’, ‘stressvrij’ en ‘een focus op het welzijn van het dier, maar volgens dierenorganisatie Wakker Dier is dat ‘klinkklare onzin’.