Zo maak je pasta wél goed klaar: ‘Spoel gekookte pasta nooit af met koud water’

Koken & EtenNiets zo erg als in de keuken eindigen met een platgekookte of nét niet gare pasta. Pasta koken lijkt gemakkelijk, maar toch pakt iedereen het anders aan. Want hoeveel water doe je nu eigenlijk bij de pasta en voeg je daar nog zout aan toe, of niet? En hoelang laat je die pasta pruttelen?

Het koken van pasta brengt genoeg dilemma’s met zich mee: olijfolie, zout, veel of weinig water, pasta in een grote of kleine pot. En de verpakking van de pastasoort biedt niet altijd een antwoord op al je vragen. We zetten de beste tips op een rijtje om pastafiasco’s in de toekomst te vermijden.

1. Hoeveel water heb je nodig om pasta te koken en breng ik dat eerst aan de kook?

Of je nu droge of verse pasta gebruikt, één pastagebod is altijd belangrijk om te onthouden: je pasta wil zwemmen. Kook pasta altijd in veel water, zet ongeveer 1 liter per 100 gram pasta op. Voorzie daarom altijd een grote pot om je pasta in te koken, want de deegwaar zet uit tijdens het koken omdat pasta het water opneemt tijdens het garen. Omdat pasta water opneemt, is het trouwens belangrijk dat je het water op voorhand al laat koken. Pas als het water begint te pruttelen, is het tijd om je pasta toe te voegen aan de pot. In koud water zuigt pasta gewoon water op, maar jammer genoeg gaart de pasta dan niet. Het resultaat van pasta koken in koud water is daardoor een te slappe pasta.

Volledig scherm Laat water altijd eerst koken voor je er pasta aan toevoegt. © Shutterstock

Quote Alleen tijdens het kookproces zout toevoegen zal voor een smaakver­schil zorgen omdat pasta het water opzuigt. Achteraf zout strooien heeft geen zin

2. Gebruik ik zout of olie om de pasta te koken?

Of je nu spaghetti, tagliatelle of farfalle maakt: om pasta te koken mag je heel wat zout toevoegen. Voeg het zout wel pas toe nadat het water begint te koken. Dat zout zorgt ervoor dat je pasta smaakvoller wordt, wat het pastagerecht in zijn geheel ten goede komt. Als je jezelf soms afvraagt waarom pasta in restaurants zo lekker smaakt in tegenstelling tot thuis, dan is de kans groot dat de Italiaanse chef je op je vingers tikt over je zoutgebruik. Alleen tijdens het kookproces heeft het effect, want achteraf zout over je spaghetti strooien, verandert niets meer aan de smaak. Het zout moet echt in de pasta dringen: tijdens het garen neemt de pasta het water op, waardoor het smaakverschil ontstaat. Reken op zo'n 7 gram zout per 100 g pasta. Al kan je natuurlijk meer toevoegen op basis van eigen smaakvoorkeur.

Waar zout onmisbaar is, laat je olie het liefst links liggen. Olie in je kokend water doen, heeft absoluut geen nut, aangezien olie en water elkaar afstoten. De olie zal daardoor gewoon bovenaan je kokende water komen drijven, wat geen effect heeft op de smaak van je pasta. Wanneer je olie toevoegt aan het water, bestaat ook de kans dat je de pasta ‘afsluit' met een laagje olie, waardoor je saus zich niet goed vasthecht aan de pasta. Achteraf kan je natuurlijk wél olie gieten over je gerecht, als dit thuishoort in de saus of als je de pasta op smaak wil brengen. Voor olie geldt dus het omgekeerde als voor zout.

Volledig scherm Olie giet je pas achteraf over de pasta om die op smaak te brengen, zout voeg je dan weer tijdens het kookproces toe. © Shutterstock

3. Kook je pasta het best met een deksel op de pot?

Tijdens het pasta koken zet je liefst geen deksel op de pot. Door er een deksel op te zetten gaat het water schuimen en zal het over de rand op je vuur lekken. Daarnaast moet je af en toe ook door de pasta roeren en de spirelli’s of slierten in beweging houden. Zonder deksel gaat dit een stuk makkelijker.

4. Hoe zorg ik ervoor dat mijn pasta niet te kleverig wordt?

De eerder gegeven tip van het zout is hier al stap één. Wanneer er voldoende zout in het kokende water aanwezig is, blijft de hoeveelheid zetmeel in het kookvocht onder controle en kan de pasta garen. Een volgende tip om de pasta niet te kleverig te maken, is om die na het koken níét in het hete water te laten staan, want dan garen de slierten gewoon verder. Giet het kookvocht meteen weg met een vergiet en bewaar dat eventueel in een kommetje om later de saus wat meer te binden.

Quote Spoel je pasta nooit af met koud water na het koken!

Een van de meest gemaakte fouten bij het afgieten van de pasta is dan weer de pasta kort laten schrikken onder koud water. Wat bij boekweitnoedels het voorschrift is, is hier absoluut verboden. Wanneer je de pasta overgiet met koud water, spoel je het zetmeel weg. Het zetmeel maakt de saus die je achteraf over de slierten doet romiger, en zorgt ervoor dat de pasta zich goed vasthecht aan de saus. Tot slot is het een goed idee om de pasta na het afgieten meteen door de saus te roeren, als je wil dat hij van textuur goed blijft én niet te plakkerig is.

Leuk weetje: als je pasta kookt voor in een koude pastasalade, dan kan afspoelen met koud water wél. Je stopt zo het kookproces, waardoor de pasta sneller afkoelt.

Volledig scherm Giet je pasta meteen na het koken af met een vergiet, zodat de pasta niet verder gaart. © Shutterstock

5. Wat is de ideale kooktijd voor pasta?

De ideale kooktijd verschilt van pastasoort tot pastasoort. Kijk daarom altijd goed naar de vermelding op de verpakking. De aangegeven kooktijd daarop is afhankelijk van de versheid van de pasta, de vorm, de kwaliteit en het formaat. Kook je droge pasta? Dan is het wel aan te raden om die 1 minuut minder lang te laten koken dan vermeld op de verpakking. Je mag namelijk niet vergeten dat je pasta ook nog verder gaart in de warme saus, wat ervoor kan zorgen dat je de pastaslierten met perfecte textuur uit je pot haalt, maar tijdens het eten toch nog slappe pasta proeft.

6. Hoe kan ik pasta opnieuw opwarmen zodat het nog steeds lekker smaakt?

De kans is groot dat je van je pasta een iets te royale portie hebt klaargemaakt. Stiekem smaakt hij soms de dag erna zelfs nog beter, omdat de smaak van de saus dan helemaal is doorgedrongen in de pasta zelf. Tenminste: het smaakt beter als je de pasta opnieuw opwarmt op een goede manier.

Heb je nog gekookte pasta over zonder saus? Dan is het een goed idee om de pasta in een zeef in een pan met kokend water onder te dompelen, zodat die op die manier ongeveer 30 tot 40 seconden opnieuw kan doorkoken. Zo droogt de pasta niet uit én wordt hij niet te papperig door het tweede kookproces.

Heb je de pasta wel al gemengd met de saus? Dan schuif je de pasta graag als een ovenschotel de oven in en laat je die bedekt met wat aluminiumfolie ongeveer een kwartiertje opwarmen.

