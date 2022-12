Zo maak je tiramisù zoals de Italianen hem het lekkerst vinden

Tiramisù werd ooit bedacht in Treviso (in de Noordelijke regio Veneto) en is nu populair in heel Italië, schrijft Clark bij haar recept van dit dessert. ‘En met een goede reden: dit is het perfecte troostdessert.’ ‘Ik maak die van mij graag in een gratineer- of trifleschaal om er grote scheppen van te kunnen serveren, in plaats van individuele porties. Als je het gerecht in een grote trifleschaal wilt maken, zoals op de foto, verdubbel je gewoon de hoeveelheden.’ Het recept vind je hieronder.

Bereiding

- Doe de eidooiers en suiker in een kom en klop met een mixer tot een dikke, bleke, schuimige massa.

- Spatel de mascarpone er handmatig door tot hij volledig is opgenomen. Maak de koffie (zorg ervoor dat het goede, sterke espressokoffie is). Roer de marsala en brandy door de koffie en zet opzij in een ondiepe kom. Laat afkoelen.

- Klop in een aparte, schone kom, met schone kloppers, de eiwitten tot gladde, romige pieken (maar niet zo stijf dat ze droog worden). Spatel ze dan heel voorzichtig door het mascarponemengsel, zodat er niet te veel lucht verloren gaat.

- Dompel de lange vingers kort in het koude of lauwe koffiemengsel en verdeel ze over de bodem van een triflevorm of kom. Het idee is dat ze niet doorweekt raken, maar ook niet meer superkrokant zijn; ergens daartussenin. Ik dompel ze onder in het mengsel, houd ze 1 seconde vast, keer ze en houd ze nog 1 seconde vast; dan haal ik ze eruit. Hier mag je een beetje pietluttig in zijn, want niemand wil een tiramisù die in het vocht zwemt.

- Verdeel de eerste helft van het mascarponemengsel gelijkmatig over de laag lange vingers. Maak nu nog een laag in koffie gedompelde lange vingers en eindig met de tweede laag van het mascarponemengsel bovenop.

- Bestrooi met flink wat cacaopoeder en laat 1 tot 2 uur opstijven in de koelkast.

- Als je wilt, kun je er vlak voor het serveren nog wat verse cacao over strooien; zelf vind ik het lekker als de cacao lichtjes in de room is gezakt.