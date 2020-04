Zo smaakt de ‘burger’ zonder vlees waar Leonardo DiCaprio geld in stak

Nooit eerder was het aanbod aan voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’ Ditmaal test voedingsdeskundige Desirée Marsman de Beyond Burger.

Nóg vleziger is de verbeterde versie van de Beyond Burger. Zo is tenminste te lezen op de verpakking. De burger is honderd procent veganistisch, zou qua smaak en uiterlijk exact overeen komen met rundvlees én is een bron van plantaardige eiwitten.

De Beyond Burger is een product van het Amerikaanse bedrijf Beyond Meat en kreeg vorig jaar behoorlijk wat media-aandacht. Niet alleen investeerden beroemdheden als Bill Gates en Leonardo DiCaprio fors in het product. Ook ging het merk Beyond Meat naar de beurs. Sindsdien is de Beyond Burger in bijna alle grote Nederlandse supermarkten te koop. En nu dan ook de verbeterde versie. Voor 5,99 euro heb je twee plantaardige burgers, die je kunt bakken in de koekenpan of op de barbecue.

Bakken

Voedingsexpert Desirée Marsman test regelmatig plantaardige vleesvervangers. Zelf is zij flexitariër en eet ze van tijd tot tijd een écht stuk vlees. De hamburger van Beyond Meat heeft het uiterlijk van een échte burger. ,,Al vind ik ze er voor het bakken niet bepaald aantrekkelijk uitzien. De burgers zijn ietwat oranje en zien er zompig uit.’’

Let daarom goed op de bakinstructies, tipt Marsman. ,,Het viel mij op dat er tijdens het bakken behoorlijk wat vocht vrijkomt. Dat wil je ook, want anders krijg je niet dat bruine, knapperige korstje. Dus bak ze op hoog vuur. Daarna zien ze er precies uit als echte burgers.’’

Volledig scherm Geen echt vlees, maar zo smaakt het wel. © Beyond Burger

Tartaar

Tijdens het snijden voelt de burger als écht vlees. ,,De textuur is precies hetzelfde. Het voelt vlezig, bijna als een tartaar. Ik vond het meevallen. Meestal ben ik geen fan van vleesvervangers. Het ontbreekt vaak aan smaak, wat fabrikanten compenseren met zout. Bovendien is de substantie soms stug of hard. Dus ik had er niet veel van verwacht, maar tot mijn grote verbazing vond ik dit best lekker. De burgers zijn goed van smaak. Het is geen rokerige burger, die net van de barbecue afkomt. Dus voor de echte vleesaanbidder valt het wellicht tegen. Het is en blijft een plantaardig product. Wie verwachtingen bijstelt, heeft een prima hamburger.’’

Zout

Quote De burgers zijn goed van smaak. Het is geen rokerige burger, die net van de barbecue afkomt. Dus voor de echte vleesaan­bid­der valt het wellicht tegen Desiree Marsman Toch is het zoutgehalte té hoog. Dat vindt Marsman het grootste probleem aan vegetarische producten. ,,De Beyond Burger bevat niet meer of minder zout dan andere vleesvervangers. De meesten bevatten ongeveer één gram per burger. Dus eet je twee burgers, dan zit je al op een derde van de maximaal aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Dit geldt overigens ook voor vleesproducten. Die bevatten doorgaans ook veel te veel zout. Ik hoop dat er ooit nog eens een (vegetarische) burger op de markt komt met minder zout.’’

IJzer

Qua voedzaamheid zitten consumenten goed. Een Beyond Burger bevat 19 gram aan eiwitten. Dat is vergelijkbaar met een vleeshamburger. Het zijn plantaardige eiwitten, afkomstig van rijst en erwten. En die bevatten in tegenstelling tot dierlijke eiwitten ook nog eens vezels en vitamines.

Er is wel een ‘maar’, vindt Marsman. ,,Het product bevat geen ijzer of vitamine B12. Als je verder geen dierlijke producten eet, zijn dat juist de voedingsstoffen waar je op moet letten. Dat mis ik echt. Ik zou dit product zeker aanraden. Maar dan met name aan flexitariërs, voor de vleesbeleving. Ik ben bang dat veganisten en vegetariërs niet het ijzer binnenkrijgen wat ze nodig hebben.’’