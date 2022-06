Zo word je een ‘supervetverbrander’. Expert: ‘Hoe minder je bloedsuiker piekt, hoe minder snackdrang’

De invloed van voeding: ‘Veel ziekten kunnen voorkomen worden door gezonder te eten’

We weten dat een wortel gezond is en dat we een slagroomtaartje beter kunnen laten staan. Toch eten we in het dagelijks leven veel voedingsmiddelen die niet goed voor ons zijn. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen met overgewicht en komen ziektes als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker veel voor. Hoeveel invloed heeft onze voeding op onze gezondheid?

