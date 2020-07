Zoveel calorieën zitten in je hummus van de supermarkt: AH past receptuur aan

Hoe gezond is hummus eigenlijk? Het smeersel uit het Midden-Oosten heeft een goed imago. Het werkt goed als vervanger voor mayonaise en is lekker bij de falafel. Maar hummus bevat soms ook ingrediënten die minder gezond zijn.



Het goedje maak je normaal gesproken met alleen gepureerde kikkererwten met tahin (sesamzaadpasta), samen met smaakmakers als olijfolie, knoflook en kruiden. Kikkererwten zitten ook vol met gezonde voedingsstoffen zoals vitamines, calcium, ijzer en vezels. Ze kunnen ook dienen als vegetarische of veganistische vervanging van vlees, als je er een vegaburger van maakt.

Euroknaller

Maar hoe zit het de hummus uit de supermarkt? In een bericht van voedselproducent Upfront op LinkedIn uiten zij kritiek op de zogenaamd ‘supergezonde’ euroknaller-hummus van de Albert Heijn, die ze verkopen voor 1,09 euro. Upfront vergeleek het aantal kilocalorieën en het percentage aan kikkererwten, het ingrediënt waar je hummus normaal gesproken mee maakt, met die van het eerdere merk hummus dat AH voor 2 euro per potje verkoopt. Conclusie was dat de supermarktketen veel meer raapolie, veel minder kikkererwten en meer vetten in het goedkope smeersel verwerkt. De gezondere versie kost dus meer.

In de grafieken hieronder zie je hoe gezond de verschillende merken hummus zijn: de klassieke hummus van de Albert Heijn komt hierbij nog als beste uit de bus met 67 procent kikkererwten en maar 220 kilocalorieën. Bijna meer dan de helft aan kikkererwten dan het goedkopere merk van dezelfde keten.

Percentage kikkererwten in Hummus van verschillende merken. © Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Maza

Aantal kilocalorieën in Hummus van verschillende merken. © Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Maza

Ongezonde merken

De versie van Maza, die de hunne hoemoes noemen, bevat maar 37 procent kikkererwten en 624 kilocalorieën, bijna even weinig kikkererwten als het AH-merk Hoemoes. Een woordvoerder van Maza reageerde hierop als volgt: ,,Het percentage kikkererwten dat wij vermelden oogt inderdaad een beetje laag, dit komt doordat wij rekenen met een erg droog halffabrikaat dat wij hiervoor zelf maken.” Volgens Maza heeft raapolie perfecte plantaardige eigenschappen om dit aan te vullen en gebruiken ze meer tahina in het recept.



Naar aanleiding van vragen over de AH-hummus laat een woordvoerder van Albert Heijn weten dat er een nieuwe variant in de maak was. Deze zal meer kikkererwten bevatten.

Het bericht van de voedselproducent die aandacht vroeg voor de verschillen tussen twee soorten van hummus van AH.

Thuis je eigen hummus maken zodat je weet wat er ingaat? Chef-kok Danny Jansen laat in deze video zien hoe hij dat doet. Inclusief bladerdeeghapjes om te dippen.