Zwitserse berg mag niet meer worden afgebeeld op chocoladereep Toblerone

Zwitserse chocoreep Toblerone is voortaan halal

De bekende Zwitserse chocolade van Toblerone is een halal product geworden. De ingrediënten en de productie in de chocoladefabriek van Bern werden daarvoor aangepast. De reden is economisch: fabrikant Mondelez exporteert 97% van de Toblerone en wil geen kansen missen op de bloeiende halal-voedingsmarkt.