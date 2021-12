‘Aanschuiftafel’ van kok Otto Jansen uit Tiel in gevaar

Nadat Otto Jansen (73) met vervroegd pensioen was gegaan, wilde hij ‘iets doen’. ,,Eerst heb ik een tijd als vrijwilliger van welzijnsorganisatie Mozaïek door wijken in Tiel-Oost gelopen, om ouderen te helpen. En daarna heb ik een jaar of zes elke maand voor buurtgenoten gekookt in wijkcentrum Het Oosthonk”, vertelt de Tielenaar.

Na het Oosthonk-avontuur ging Jansen in 2018 als vrijwillige kok bij Stichting Clubhuis Tiel aan de slag, waar hij in de regel elke derde donderdag van de maand in actie komt.

Hollandse pot en nasi

Wat Jansen zoal kookt? ,,Meestal Hollandse pot, maar af en toe ook iets van macaroni en altijd één keer per jaar nasi. Tijdens de laatste ‘aanschuiftafel’, in november, had ik erwtensoep en bruine bonensoep gemaakt en als toetje iets met yoghurt.”

‘Tsja’ verzucht hij: ,,Slechts twee gangen. Normaal eten we van vijf tot zeven, maar omdat we vanwege de coronaregels een uur eerder moesten stoppen, was er geen tijd voor drie ronden. Deze decembermaand kan het eten zelfs helemaal niet doorgaan: nu zouden we al om vijf uur dicht moeten. En mensen om twee uur ’s middags uitnodigen voor een warme maaltijd werkt niet.”

Coronacrisis

De coronacrisis is al sinds maart 2020 van invloed op de aanschuiftafel van Clubhuis Tiel. ,,Voor corona kwamen er altijd dik twintig tot dertig mensen. Op een gegeven moment mochten we maar twintig gasten ontvangen, om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Maar ook dat maximum halen, werd steeds moeilijker: mensen zijn een beetje bang geworden. De laatste keer in november had ik twaalf gasten. En ja, als je dan én stijgende prijzen hebt én er komen er maar twaalf, wordt het moeilijk.”

Jansen vervolgt: ,,Een maaltijd kost 5 euro. Dat blijft zo, zo heb ik het in 2018 afgesproken, en het is geen optie om aan de ouderen en minderbedeelden meer geld te vragen. Maar ik heb eigenlijk meer geld nodig. Stel ik wil andijviestamppot maken, de andijvie alleen al kost 3 euro per kilo. Reken maar uit als je vier kilo nodig hebt en je er ook nog een stukje vlees bij wilt serveren.”

Het lijkt schier onmogelijk, een driegangenmenu samenstellen van 5 euro, ook al draait Jansen elk dubbeltje driemaal rond: ,,Echt, ik zit zondag altijd te wachten tot de folders in de bus vallen. Welke supermarkt heeft deze week welke aanbiedingen? Ik moet wel, om uit te komen. En als ik dan op maandag alle boodschappen doe, maak ik vaak vier rondjes.”

Geld over

Ondanks de stijgende prijzen, zullen zijn de maaltijden altijd goed zijn, aldus Jansen. ,,Maar toch: vroeger hield ik geld over. En van wat overbleef, deed ik leuke dingen. Dan gaf ik gasten met Pasen bijvoorbeeld allemaal een zak chocolade-eitjes. In de zomer maakte ik een rondje langs de tafels en gaf ik iedereen hun 5 euro terug: ‘drink er tijdens de vakantie een drankje van en denk dan maar even aan mij’. Het is jammer dat dit niet meer kan. Net als dat het kerstdiner niet kan doorgaan. Het doet allemaal wel een beetje zeer.”

Jansen zou maar wat blij zijn als mensen de aanschuiftafel bij Clubhuis Tiel zouden steunen. ,,Giften in de vorm van geld zijn meer dan welkom, maar ook gewoon producten waar ik wat lekkers van kan maken voor onze gasten.”

