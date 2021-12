Hond Morris komt na overlijden van baasje nauwelijks nog buiten: ‘Hij begint langzamerhand door te draaien’

Komt voor ElkaarHERWEN - Na het overlijden van haar man, begin van dit jaar, is hond Morris bijna niet meer uit geweest. Zelf kan Kate Cahill (69) uit Herwen niet met hem wandelen, omdat ze slecht ter been is. Daarom zoekt ze nu iemand die Morris een paar keer per week mee wil nemen.

Het echtpaar Cahill heeft altijd honden gehad. Morris (14 jaar) was nummer 32. Ruim elf jaar geleden zochten Liam en Kate Cahill uit Herwen gezelschap voor Bella, hun andere hondje. In het asiel in Enschede kwamen ze Morris tegen. Hij zat daar al vijf weken.

,,Hij was van een zwervende meneer geweest, die op straat was overleden. De politie had Morris bij het asiel afgeleverd”, zegt Kate Cahill. ,,Hij was meteen ontzettend vriendelijk en speelde goed met onze Bella.”

Iedere dag wandelen

Dus namen ze hem mee naar Herwen. Kleine Bella was meer van haar, echtgenoot Liam ontfermde zich over Morris, een Boxer-mix. ,,Hij is vrij groot en heeft een dikke kont. Dat komt omdat hij te veel verwend werd door zijn baasje.’’ Die ging ook iedere dag anderhalf tot twee uur met hem wandelen.

Quote Hij is vrij groot en heeft een dikke kont. Dat komt omdat hij te veel verwend werd door zijn baasje

Op 19 januari veranderde alles. Na een ziekbed van een paar weken overleed Liam Cahill. Zijn vrouw bleef alleen met hun twee honden achter. Toen een paar maanden later ook nog Bella dood ging, was ze met Morris – ‘die grote knoepert’ – over.

,,Hij is hartstikke lief, maar begint langzamerhand een beetje door te draaien. Hij wil niet opgesloten zitten. Als een medewerker van de Thuiszorg weggaat, loopt hij naar de voordeur van ‘neem me nu toch mee uit’.”

Slecht ter been

Zelf kan ze Morris niet uitlaten, omdat ze slecht ter been is. ,,Ik heb een kunstknie, een schouder uit de kom en ik moet nog een kunstheup.’’ Ze loopt daarom achter een rollator of met een stok. ,,Als ik hem mee uit zou nemen, zou hij mij uitlaten. Doordat Liam zo plotseling overleed, hadden we ook geen tijd om ons hierop voor te bereiden.’’

In de zomervakantie had ze geluk met een paar tieners, die tegen betaling wel met Morris wilden wandelen. Maar na die zeven weken vakantie was het, zo vertelt ze, nog erger voor haar hond. ,,Hij kreeg hoop. Als nu de bel gaat, denkt hij: iemand komt om mij uit te laten’.”

Volledig scherm De man van Kate is overleden. Zelf is ze slecht ter been. Daarom zoekt ze iemand die haar hond Morris kan uitlaten. © theo kock persfotografie

Hoopjes poep in achtertuin

Cahill hoopt dat ze iemand vindt, al is het maar voor één à twee keer in de week, die met Morris wil lopen. Dan zou ze ‘heel gelukkig’ zijn. Ook omdat hij dan zijn behoefte niet meer in de achtertuin hoeft te doen.

,,Om bij mijn schuur te komen, waar mijn wasdroger en een extra koelkastje staat, moet ik nu tussen al die hoopjes poep door. Dat is geen doen. Ik ben bang dat ik val.”

Quote Hulpverle­ners zeiden eerder tegen me: het is het beste als u hem in laat slapen. Maar dat kan ik niet

En aan Morris wegdoen, daar denkt ze ook niet aan. ,,Hulpverleners zeiden eerder tegen me: het is het beste als u hem in laat slapen. Maar dat kan ik niet. Het is de hond van Liam.”

