Wie heeft er een driewieler voor het taalmaatje van Anita?

komt voor elkaarHUISSEN - Anita Pisters-Engelen uit Bemmel trekt aan de bel voor haar Syrische taalmaatje Safieh Alrim (53). Ze vraagt voor Alrim een driewieler, zodat ze in ieder geval iets mobieler is. ,,Nu doet ze alles te voet, en dat is erg veel en vermoeiend.”

Pisters-Engelen vertelt dat Alrim nu zo’n zes jaar in Nederland woont en dat ze elkaar al minstens zo lang kennen. ,,Ik werd aan haar gekoppeld als taalmaatje door Vluchtelingenwerk. Dan help je niet alleen met het leren van onze taal, maar je helpt ook met inburgeren. Sinds dit jaar is ze dan ook Nederlandse en gaat het in dat opzicht goed. Maar daarnaast heeft ze het best zwaar en gun ik haar een verlichting van de taken die ze op zich neemt.”

Bootje op zee

Alrim stapte zes jaar geleden in haar eentje met zeven van haar acht kinderen in een bootje in de Middellandse zee. Sindsdien regelt ze alles voor het gezin, zegt Pisters-Engelen.

Quote Ze voelt zich sinds tijden weer veilig, maar aan de andere kant is ze nog steeds aan het overleven

,,Het was omschakelen in Nederland. In Syrië had de familie hun leven goed voor elkaar, maar in Nederland moeten ze dat weer vanaf nul opbouwen. Safieh is blij dat ze een huis hebben in Huissen. Ze voelt zich sinds tijden weer veilig, maar aan de andere kant is ze nog steeds aan het overleven. Zij en haar gezin leven van een bijstandsuitkering. Haar man is ziek en kan niet werken en zij zorgt voor hem en de vier kinderen die nog thuis wonen. Ook kookt ze daarbij nog voor haar zieke buurvrouw.”

Pisters-Engelen vertelt dat Alrim altijd alles voor anderen overheeft en een ontzettend lieve vrouw is die nooit iets zal vragen. ,,Terwijl ze weinig geld hebben voor boodschappen, sinterklaas- of kerstcadeautjes of bijvoorbeeld een ov-chipkaart.”

Alles te voet

Naast deze zorgen, durft Alrim ook niet meer op de fietst te stappen. Pisters-Engelen: ,,Ze heeft in Nederland leren fietsen, maar is nu een paar keer gevallen. Ook een keer met haar jongste achterop. Sindsdien staat haar fiets in de schuur. En ze hebben wel een auto, maar die kost geld. Dus die proberen ze zo min mogelijk te gebruiken om kosten te besparen.”

Quote Ik gun haar een driewieler voor volwasse­nen, zodat ze iets mobieler is en bijvoor­beeld haar boodschap­pen makkelij­ker mee kan nemen in een mandje

Ze doet volgens Pisters-Engelen op dit moment dan ook alles te voet. ,,De boodschappen, ze brengt haar kinderen naar school en naar het zwemmen en haalt ze op. Ik kom iedere woensdag helpen waar het kan, maar ik zie dat het ontzettend zwaar is voor haar. Ik gun haar een driewieler voor volwassenen, zodat ze iets mobieler is en bijvoorbeeld haar boodschappen makkelijker mee kan nemen in een mandje.”

