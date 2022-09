Deze Utrechtse chocolade blijft internationaal in prijzen vallen: ‘Niemand die repen in 1 avond opeet’

Klein stukje in de mond, ogen dicht en heel goed proeven. Het is de prijswinnende ‘witte’ chocola van Mesjokke uit Utrecht. ,,Hé, het smaakt naar drop!’’

Utrechter Per Vonk (32), chocolademaker van beroep, heeft dat vaker gehoord. Het gaat over Natural Blonde. Dat is dus chocolade, maar van een andere orde. Met cacaoboter uit de Dominicaanse Republiek, weipoeder in plaats van melkpoeder, palmsuiker en venkelzaad. Dat laatste verklaart de uitroep van uw verslaggever.

Het is jammer dat wat hij maakt, geen andere naam kan krijgen, verzucht Vonk. Want nu worden appels met peren vergeleken. Sterker nog: boodschappenauto’s met bolides, of tafelwijn met een Saint-Émilion. ,,Mesjokke is anders. De chocola die mensen gewend zijn in de supermarkt te kopen, is heel erg zoet of, als het puur is, juist bitter.’’

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Cacaobonen die later chocolade van Mesjokke worden. © AD

En dat is bij goede chocolade onnodig, zegt hij. ,,Bovendien kunnen er ont-zet-tend veel andere smaken in zitten, net als in goede wijn. Zurig, aards, nootachtig of gedroogd fruit. Van belang daarbij zijn hoogte, grondsoort, zonuren en de verwerking van de cacaobonen. We hebben zelf bonen uit onder meer Nicaragua, Tanzania en Madagaskar en die smaken allemaal anders.’’

Waar het allemaal begon

Terug naar het begin. Vonk begon in 2014 met vier kompanen vanuit een pand in Nieuwegein, dat ze antikraak huurden. ,,Veel te groot voor ons, maar we hadden twee ruimtes ingericht waar we chocolade konden maken.’’ Inmiddels zitten ze in een trendy bedrijfsverzamelgebouw aan de Proostwetering in Leidsche Rijn.

Vonk is antropoloog van origine, zijn maatje Luc Janssens is kunsthistoricus en de twee anderen zijn gestopt. ,,We hadden een passie voor smaken en verwonderden ons over de wereld achter chocolade. Enthousiast zijn we erin gedoken.’’

Quote Wij willen laten zien dat het ook duurzaam en netjes kan. Van ons product weten we alles Peter Vonk, The Chocolate Explorers

Als antropoloog had Vonk al eens onderzoek gedaan naar chocola en daardoor kende hij de donkere kant van deze lekkernij: uitbuiting, kinderarbeid, milieuproblemen en zelfs slavernij. ,,Dat duurt helaas nog steeds voort. Wij willen laten zien dat het ook duurzaam en netjes kan. Van ons product weten we alles.’’

Het bedrijf van Vonk en Janssens heet The Chocolate Explorers, de chocolade zelf wordt verkocht onder de naam Mesjokke. ,,Komt uit het Hebreeuws en is vernederlandst. Het betekent knettergek en sjok zit er ook in.’’

Zeer arbeidsintensief

Van cacaoboon tot reep, het hele proces wordt doorlopen. Hooguit vier bedrijfjes in ons land doen dat, zegt Vonk, en wereldwijd zijn het er een paar honderd. ,,Het is namelijk zeer arbeidsintensief.’’

Mede daardoor kost een reep Mesjokke van 80 gram al snel 6 euro of meer. ,,Maar de klant krijgt er wel iets speciaals voor, iets totaal anders dan wat in de supermarkt ligt. Ambachtelijk gemaakt en met een perfecte smaak. Je moet het leren eten en waarderen. Ik ken niemand die onze repen in één avond opeet.’’

Tekst loopt door onder de foto's.

Volledig scherm De plek aan de Proostwetering in Utrecht waar de chocolade van Mesjokke gemaakt wordt. © AD

Volledig scherm Peter Vonk, mede-eigenaar van Mesjokke Chocolade. © Angeliek de Jonge

De prijs van een reep is ook zo hoog, omdat ze de producenten een eerlijke prijs willen geven voor de geleverde cacaobonen. ,,Fairtrade heeft het over een minimumprijs, maar die is nog steeds te laag. De prijzen in de supers kunnen écht niet. En een te lage vergoeding is het begin van alle ellende.’’

Bij de beteren

Blijkbaar verstaan ze hun vak. Elke twee jaar vallen de producten in de prijzen bij de internationale jury van de in Londen gevestigde Academy of Chocolate. D.A.R.C Angel, Swingin’ Sunrise, Winter Spiced en de Stardust kregen dit jaar brons, zilver was er voor Natural Blonde. ,,Het betekent dat we bij de beteren horen.’’

Dat is eervol voor een bedrijfje dat nog niet heel lang bestaat, betrekkelijk klein is gehuisvest en drie werknemers heeft. ,,We willen groeien naar een chocoladefabriek met tien medewerkers, maar dat is het dan wel. Wie iets speciaals maakt, zal nooit heel groot groeien. Dat hoeft ook niet.’’

Vorig jaar maakten ze 3500 kilo chocolade, dit jaar is 5000 het streven. Ter vergelijking: een Nederlander eet gemiddeld zo’n 5 kilo chocolade per jaar. ,,Uiteindelijk willen we 30.000 kilo produceren. Dan zijn we een kleinere speler die meetelt.’’

Nog wat tips van de maker. Zijn chocolade doet het prima met koffie, wijn, bier, whisky en zelfs kaas. En Natural Blonde smaakt ook prima bij zalm. Veel chocolade in huis? Dat kan geen kwaad, aldus Per Vonk. Het is gemaakt met droge grondstoffen, dus bederven kan bijna niet. Houd de choco wel droog en op kamertemperatuur.

Volledig scherm Cacaobonen van Mesjokke Chocolade. © Angeliek de Jonge

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.