Frietenbakkers niet schuldig aan overgewicht, zeggen ze zelf: ‘90 procent van calorieën komt uit supermarkt’

ProFri, de vakvereniging voor frituurders, zegt het probleem van overgewicht in ons land in te willen dammen. Maar daarbij wijzen ze vooral naar de supermarkten, die zouden in de ogen van frietbakkers te veel ‘goedkope snacks’ aan jongeren aanbieden.

,,Met ons zeer geringe aandeel in de totale voeding (circa 0,5 procent) is de typisch Nederlandse frituurbranche op geen enkele wijze de veroorzaker van overgewicht”, zegt ProFri-voorman Frans van Rooij.

De snackbarvakvereniging wil samen met andere belangenclubs op het gebied van voeding en gezondheid een werkgroep vormen om overgewicht in ons land in te dammen. Dit voorstel deed ProFri tijdens een overleg dat maandag op het ministerie van volksgezondheid (VWS) is gevoerd. Ze zien zichzelf niet als veroorzaker maar willen wel meedenken over oplossingen.

Een werkgroep moet concrete acties bedenken die bijdragen aan aanpak van overgewicht in ons land, aldus ProFri. ,,Het voornemen om een wet te maken die expliciet fastfoodzaken verbiedt, is buiten iedere proportie.” De verenging stelt dat juist andere sectoren voor het overgrote deel verantwoordelijk zijn voor de consumptie van ongezond voedsel door de jeugd. De vakvereniging wijst erop dat de relatie tussen overgewicht onder jeugd en fastfoodzaken laag is. Ze schrijft in een pleitnotitie onder meer dat 90 procent van de kilocalorieën die de schoolgaande jeugd eet, niet uit snackbars komt, maar uit de supermarkt.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de belangenbehartiger van de supermarkten vindt dat er volop mogelijkheden in de supermarkt zijn om gezonde producten te kopen. ,,Alle producten die in de Schijf van Vijf staan, zijn beschikbaar. Ook werken supermarkten er hard aan om producten gezonder te maken zonder dat de klant het merkt,” aldus Marc Wever van CBL. Hij doet ProFi de suggestie om zich aan te sluiten bij de bestaande overleggen die er zijn over dit onderwerp.

Bovendien: ,,Supermarkten wachten met smart op de introductie van Nutriscore, waardoor de klant in een oogopslag de voedingswaarde van een product kan zien met een stoplicht van groen tot rood en de letters A tot en met E. Dit gaat klanten goed helpen een gezondere keuze te maken.”

Frans van Rooij van ProFi zegt dat de prijs een cruciale rol speelt: ,,Prijs is de grootste drijver om keuzes te maken en horeca is in de regel 300 procent duurder dan de supermarkt: Twee frikandelbroodjes voor 1 euro, energydrinks voor 0,25 eurocent zijn aanbiedingen gericht op scholieren. In de meeste fastfoodzaken is het omzetaandeel van schoolgaande jeugd minder dan 3 procent. Trouwens, frietzaken behoren al ruim een eeuw bij de Nederlandse eetfolklore en bekleden in veel buurten een belangrijke sociale functie.”

Volledig scherm ProFri hekelt de goedkope prijzen van de supermarkt voor snacks. © Getty Images

