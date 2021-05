Luxe rundvlees populair bij thuiskok in coronatijd

Rundvlees is voor het eerst flink in populariteit gestegen bij de thuiskok. Nu consumenten bij de horeca geen steak konden eten, kochten ze meer luxe vlees bij de supermarkt en slager. De hoeveelheid gekochte vleesvervangers is vorig jaar in Nederland ook gestegen.

Buitenshuis eten gaat vaak samen met vlees eten. Maar omdat de horeca een groot deel van het jaar dicht was, hebben mensen de afgelopen tijd grotere hoeveelheden gekocht om thuis te bereiden, zo concludeert de Wageningen University & Research.



De impact van het coronabeleid op de verkochte hoeveelheid vers vlees bij supermarkt en slager is duidelijk, zo concluderen de Wageningse onderzoekers. Ten opzichte van 2019 is er in 2020 sprake van een stijging. Via het retailkanaal is ruim 6 procent extra verkocht. Dan gaat het vooral om het vlees dat voor de hoofdmaaltijd op het bord komt. Vleeswaren zijn niet meegeteld.

Geen spareribs thuis

Als mensen niet buiten de deur vlees kunnen eten, neemt ook de vraag naar het duurdere stukje rundvlees toe. Kip is al jaren populair en steeg vorig jaar met 8 procent. Voor het eerst steeg de vraag naar rundvlees ook met 8 procent.



De impact van de coronamaatregelen is het kleinst bij varkensvlees: de stijging is met bijna 3 procent de kleinste. De spareribs die graag gegeten worden in het eetcafé staan niet thuis op tafel.



Vorig jaar ging 25 miljoen kilogram meer vers vlees langs de kassa van supermarkt en slager. Toch is in totaal minder vlees gegeten. Hoewel koks op tal van manieren online een klantenpubliek hebben bediend en thuisbezorging een extra boost heeft gekregen tijdens de coronacrisis, weegt dit niet op tegen de hoeveelheid vlees die normaliter zou zijn omgegaan in de horeca. Het lijkt erop dat het coronajaar 2020 uiteindelijk een terugloop laat zien in de totale hoeveelheid vlees die we consumeren.

Vleesvervangers

Nederlanders aten per persoon vorig jaar ook de meeste vleesvervangers van Europa. Ook geven Nederlanders van alle Europeanen het meeste geld uit aan vleesvervangers. Dat blijkt uit onderzoek in elf landen met de grootste markten voor vleesvervangers in opdracht van non-profitorganisatie ProVeg. Het aandeel ten opzichte van de vleesmarkt is klein, slechts 2,5 procent.



Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld 17 euro per persoon per jaar aan vleesvervangers uitgeven en zo’n 870 gram aan vleesvervangers eten per jaar. Opmerkelijke conclusie is dar de plantaardige kaas aan een opmars bezig is in kaasland Nederland. De verkoop is met 400 procent gestegen de afgelopen twee jaar.