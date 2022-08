Pim Verhage is overleden, samen met z'n broer maakte hij snackbar groot: ‘Hij wond klanten om de vinger’

column Gekweekte mosselen uit Chili als streekpro­duct bij de Albert Heijn, het is alleszeg­gend

Ik word doorgaans erg bedroefd van de doffe ogen in het ‘vers’ visvak, maar ik kijk toch even of er wel iets ligt waar ik geld voor over heb. Iets van gebakken aardappels uit de oven gaat het worden en een krop sla met iets zuurs en een romig eitje. Daar past op zich nog iets van een worstje of vis bij.

13 juli