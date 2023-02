13-jarige Dylano van Nunen is nieuwe Koning van de Metworst

UPDATE | MET VIDEODe 13-jarige debutant Dylano van Nunen is de nieuwe Koning van de Metworst. De Boxmeerse ruiter versloeg in een direct gevecht Rens Verberkt. Roy van Eck ontbrak in de finale op het Vortums Veld; zijn paard had vlak voor de start een te hoge hartslag.

Liefst 15.000 uitgedoste carnavalsvierders omzoomden het parkoers waarover deze carnavalsmaandag vrijgezelle jongemannen op snelle paarden zorgden voor spektakel.

Klein drama

Voor twee ruiters, deze ochtend nog opgestaan met de droom zich te laten kronen tot koning, voltrok zich al voor de eerste heat een klein drama. Het paard van Renzo Seegers was te wild om te mogen starten en ook Stan Tunnissen moest aan de kant blijven omdat de chip van zijn viervoeter niet uit te lezen bleek.

De 21 overgebleven ruiters streden steeds in twee- of drietallen om een plek in de volgende ronde; wie als eerste over de finish stuift, gaat door.

Tijdens een van de races zag het publiek hoe Teun van Boekholt een van zijn stijgbeugels verloor en vervolgens van zijn paard donderde. De jonge Boxmerenaar kwam met de schrik vrij, net als zijn paard.

Koerswijziging

De 23 aanmeldingen en de duizenden bezoekers zijn voor de organisatie hét bewijs dat de kleine koerswijziging van twee jaar terug een juiste keuze is geweest. ,,Deelnemers hoeven niet meer in Boxmeer te zijn geboren”, vertelt bestuurslid Jos Boumans. ,,Kinderen van Boxmeerse ouders die bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Nijmegen ter wereld zijn gekomen, kunnen ook meedoen.”

Ruiters moeten wel staan ingeschreven als inwoner van Boxmeer. Een andere succesvolle maatregel: potentiële deelnemers kunnen een jaar lang gratis les krijgen en rijden bij een manege.

Omdat iedere race een man-tegen-mangevecht is, en je dus pech of geluk kunt hebben met de tegenstander(s), was er tot in de laatste heat geen zinnig woord te zeggen over wie rond 13.00 uur zou worden gekroond als nieuwe Koning van de Metworst. Uiteindelijk bleek Van Nunen vandaag de beste ruiter en daarmee een waardig opvolger van Bart de Kort.

Knollenrit

De Knollenrit geldt jaarlijks als bijprogramma. Deze editie probeerden Rik van Boekholt en Ben Pieper, na een weddenschap, en Mitchel Lemmens en Paul van de Weijer de knollen van Cor Gerrits op stoom te krijgen. Na twee halve finales en een spannende eindstrijd is Paul van de Weijer de nieuwe Knollenwinnaar.

