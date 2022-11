1500 handtekeningen voor behoud mammoetboom Grave

Initiatiefnemer van de petitie is Leni Koot, inwoner van Escharen en betrokken bij de Bomenstichting. De dennenboom, want dat is de mammoetboom, kan een paar duizend jaar worden. Hoe zonde zou het volgens haar zijn als de boom, eigenlijk nog in de bloei van zijn leven, moet wijken voor een stenen appartementencomplex. Het is bovendien de enige in zijn soort in Grave, stelt Koot.