1892: Boxmeerse slager voorkomt grote uitbraak pokken

update Fietsster in kritieke toestand naar ziekenhuis na aanrijding, automobi­list verdacht van rijden onder invloed

Een fietsster is zondagmiddag zwaargewond geraakt toen ze in het Limburgse Vredepeel, even ten westen van Overloon, door een auto werd geschept. De bestuurder van het voertuig is aangehouden.

18 april