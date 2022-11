513 Boxmeerse eieren voor minister, want tekort aan huizen

Rechter wil Cuijkse wietkweker zonder geld (51) niet opzadelen met ‘steen in rugzak’ en deelt boete van 0 euro uit

DEN BOSCH/CUIJK - 58.000 euro. Dat bedrag wilde het Openbaar Ministerie afpakken van een 51-jarige man, die begin 2021 een forse wietkwekerij opbouwde in zijn woning in Cuijk. Politierechter M. Klinkenbijl in Den Bosch wees de zogenoemde ontnemingsvordering donderdag af.

