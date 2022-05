A73 richting zuiden vanaf vanavond dicht, verkeer omgeleid

‘Vertraging Maaslijn funest voor Noord­oost-Bra­bant’

BOXMEER - Aanpak van de Maaslijn is hard nodig om de groei van de regio Noordoost-Brabant op peil te houden. Dat zegt directeur Martin van Collenburg van MSD Animal Health in Boxmeer. Hij is ook voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland in Noordoost-Brabant.

16 mei