Aangepaste opening van Elvis-concert in Uden na overlijden Lisa Marie Presley

PNEM Soundart Festival strijkt neer in theater Naat Piek in Uden

UDEN - Het is geluidskunst in de ware zin van het woord: bijzonder, soms ontregelend en af en toe onnavolgbaar. De (kleine) groep liefhebbers van dit genre kan zaterdag 14 januari zijn hartje weer ophalen tijdens het PNEM Soundart Festival in theater Naat Piek in Uden.

