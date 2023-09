Aanrijden motorrijder op afslag A73 Vierlingsbeek: ‘Géén verkeersmisdrijf’

Fietsproef in Boxmeer alsnog van start, wethouder belooft andere oplossing als resultaat tegenvalt

Nadat een grote ‘fietsproef’ in Boxmeer eerder werd uitgesteld, gaat het nu wel echt gebeuren. In overleg met middelbare scholen in de buurt is gekozen voor de periode van maandag 2 tot en met vrijdag 13 oktober.