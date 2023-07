Aantal woningbranden in Land van Cuijk in jaar tijd bijna gehalveerd

MET VIDEO Vierdaag­selo­per dumpt poepbroek in voortuin en laat alles besmeurd achter: ‘Dit is te ranzig voor woorden’

05.00 uur, vrijdag 21 juli. Op de Wedren in Nijmegen beginnen lopers aan de slotdag van hun Vierdaagse. Buurtbewoonster Mieke is toevallig even wakker als haar telefoon trilt. Alarm van de voordeurcamera. Er staat een man in de tuin. Ze schrikt. Trekt hij nou zijn broek omlaag?