Affiches CDA in Mill beklad: ‘Zo goedkoop en onacceptabel

Het CDA is inmiddels in actie gekomen en heeft op de affiches stickers gezet met de tekst ‘bedankt voor het stemmen, volgende keer met rood potlood in het stemhokje?’

,,Je wilt niet zuur doen“”, zegt de CDA-voorzitter. ,,Maar dit is wel een ondermijning van de democratie. Doe dit niet: blijf van andermans spullen af. We mogen blij zijn dat mensen zich kandidaat willen stellen voor de provincie: er zijn vrijwilligers in touw om de posters op te hangen. Dit is zó goedkoop.”