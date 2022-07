Algerijn moest zich uitkleden en kreeg een mesprik in de bil: justitie eist celstraf voor vernedering in azc Grave

Maasbrug bij Grave vanavond al open voor fietsers

GRAVE/NEDERASSELT - Het fietspad op de John S. Thompsonbrug bij Grave is vanaf deze vrijdag 18.00 uur weer open. Het is Rijkswaterstaat gelukt de werkzaamheden aan het fietspad enkele dagen eerder klaar te hebben. In een eerdere planning zouden fietsers weer vanaf maandag er gebruik van kunnen maken.

