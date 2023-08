Alle paardenliefhebbers naar Sint Anthonis: daar is dit jaar de Dag van het Paard

Rechter grijpt in, daarom is bar Marie Marie in Korenbrugs­traat verder gegaan als Miep

DEN BOSCH - Verwarring bij banketbakkerij Jan de Groot over een bestelling Bossche Bollen. En nog meer misverstanden hebben een rol gespeeld bij een kort geding tussen de eigenaar van bar Marie Marie in de Bossche Korenbrugstraat en de eigenaar van het bedrijf Marie in de Lange Putstraat.