Alleen nog met nummerbordherkenning met auto Grave in, voor de horeca

update Tankstati­on gesloten omdat reclamebor­den naar beneden vielen

Een tankstation aan de N321 in Gassel is maandag gesloten, omdat er reclameborden naar beneden waren gevallen. Twee delen van de dakrand kwamen al helemaal los, een derde bord hangt nog half vast. De hitte is waarschijnlijk de oorzaak.

25 juli