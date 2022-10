Alpacafarm in Oeffelt biedt tochten met alpaca aan: wandelen met een lief dier dat álles opmerkt

met video Robbert Dijkgraaf bezoekt ROC Nijmegen en strooit met miljarden: ‘Als het mbo wegvalt, stopt Nederland met draaien’

NIJMEGEN - Er komen miljarden bij voor het mbo-onderwijs: 4,4 miljard in de komende vier jaar. Dat is 360 miljoen per jaar meer dan eerder al was aangekondigd.

20 oktober