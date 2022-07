‘Als de dokter toch eens een trekker zou hebben’

Dat doe ik wel voor de huisartsen. Gisteren verzamelden ze zich in Den Haag. Artsen, zoals Maarten van der Horst uit Ottersum, die op het Malieveld voor hun beroepsgroep een vuist balden. Tegen de bureaucratie en de almaar oplopende werkdruk. Veel artsen stoppen ermee.



Ik vrees dat hun vuistslag een slag in het ledige was. Want Van der Horst en zijn collega’s kwamen niet op de trekker naar Den Haag. En als je gehoord wilt worden in dit land, dan moet je tegenwoordig een trekker hebben. Daarmee leg je met gemak een snelweg plat. Een paar hooibalen in de fik en hoppa, de reportagewagen van het NOS Journaal is al onderweg en beveiligers spoeden zich alvast naar de woning van de minister.



Kaalslag op het platteland? Ja, in de dokterspraktijk.