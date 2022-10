Als het regent wordt de wastobbe naast het bed gezet

Begin 1947 is bijna twee jaar geleden dat de Duitse bezetters zijn verjaagd. Maar in Vierlingsbeek heerst nog ellende. De gemeente heeft zwaar geleden. Overloon is zo’n beetje van de aardbodem verdwenen en ook in Maashees, Holthees en Vierlingsbeek zelf is de schade aanzienlijk. De regering is met wederopbouw gestart, maar nu stokt die, met name in dit stukje van Brabant.