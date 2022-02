Alsnog ‘gas erop’ voor carnaval: genoeg te doen voor feestneuzen in Land van Cuijk en Gennep

Wat er allemaal in de gemeente Land van Cuijk mogelijk is wordt de komende dagen bekeken, laat burgenmeester Wim Hillenaar weten. ,,Door de versoepelingen is er gelukkig weer wat meer mogelijk met carnaval. Deze week bespreken bekijken we wat hierbij de ruimte is voor de diverse carnavalsactiviteiten in onze gemeente. Ons uitgangspunt is om, daar waar het veilig kan, de activiteiten mogelijk te maken.