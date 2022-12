Altijd al in een kerk willen wonen? Voor 4 ton is deze van jou, maar je moet nog wel verbouwen

Tom kan niet zonder rolstoel­bus, zijn ouders kunnen die niet betalen en de gemeente betaalt niet mee

BOXMEER - Tom Lukassen (8) uit Boxmeer is een beroepsfriemelaar die zich in elke minder geharnaste autostoel uit de gordels weet te wurmen. Voor de veiligheid van de meervoudig beperkte knaap is vervoer in iets anders dan een officiële ‘rolstoelbus’ geen optie.

