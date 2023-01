Amicitia Schijndel eert twee bestuursleden

Stormloop op tickets voor Nijmeegse Vierdaagse: vijfdui­zend inschrij­vin­gen in eerste twee uur

NIJMEGEN - Meteen al in de eerste uren van de inschrijving is er een stormloop ontstaan op de Nijmeegse Vierdaagse in juli. In de eerste twee uur kochten al zo’n vijfduizend deelnemers een ticket.

