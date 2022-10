Anders dan in Limburg krijgt gemeente Land van Cuijk geen dialectnamen op de komborden

,,De gemeente Land van Cuijk heeft niet een eigen taal, zoals bijvoorbeeld Friesland”, licht de woordvoerder van de gemeente het besluit toe. ,,Het is prima als mensen dialect spreken met elkaar. Het is ook fijn als ze daar plezier in hebben met bijvoorbeeld het dialect-dictee en poëzie.



,,Maar als gemeentebestuur willen we niet allerlei plaatselijk zeer verschillende dialecten op komborden toepassen. Iedere inwoner, ook iemand van buiten, moet zich thuis kunnen voelen in elke woonkern. Of deze dialect spreekt of niet. ‘Land van Cuijk’ is van ons allemaal.”