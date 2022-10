André Vurens grijpt naast titel Leraar van het Jaar maar is blij met applaus en taart

Spannende verkiezingsdag

De verkiezingsdag noemt hij ‘spannend’. ,,Maar het was ook fijn om met de jury over onderwijs in gesprek te gaan. En te praten met de andere kandidaten. Ik heb de hele dag met mijn medekandidaten opgetrokken. Dan kom je erachter dat je hetzelfde doel hebt: ervoor zorgen dat jouw leerlingen in de maatschappij mee kunnen doen, nu en later als ze een diploma hebben. In de basis is onze boodschap gelijk.”