Arriva schrapt in één week tijd vijftig ritten op Maaslijn, provincie dreigt met boete

Vaste treinreizigers zijn bekend met treinuitval, meer dan hen lief is. Het is op het drukste regionale spoornet van Nederland schering en inslag. In de afgelopen week, maar eigenlijk al vanaf dat corona onder personeel zorgde voor bredere ziekteuitval.

,,We weten ook dat elke keer dat een trein niet rijdt, er één te veel is”, laat Arriva-woordvoerder Stefan Claessens weten. ,,Collega’s zitten langdurig in de ziektewet. Door achterstanden in de zorg en tekorten bij het UWV duurt het langer voordat zij kunnen terugkeren. De rek is eruit, mogelijkheden voor ziektevervanging dus ook”, schetst hij waarom treinuitval onontkoombaar is.