Auto botst op vrachtwagen met mobiele toiletten, lange file op A73

Mogelijk meer vertraging voor bouw van 165 woningen op Nutricia-ter­rein

CUIJK - Zo snel mogelijk bouwen. Dat is de bedoeling op het terrein aan de Grotestraat in Cuijk waar nu Nutricia nog actief is en waar het Merletcollege heeft gestaan. Maar er treedt mogelijk weer vertraging op. Volgens wethouder Bouke de Bruin wordt er met Nutricia nog gesproken over de datum van 1 januari 2023, waar nu nog van wordt uitgegaan als uiterste vertrekdatum.

24 mei