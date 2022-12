Automobilist die ‘totaal niets zag’ hangt werkstraf boven het hoofd: ‘Ik kan het niet terugdraaien’

Een standbeeld, een borstbeeld of iets met een kroon voor de man die Overloon mooier maakte

OVERLOON - In Overloon wordt gewerkt aan een eerbetoon voor de in maart van dit jaar op 65-jarige leeftijd overleden Kees van der Kroon, die veel voor het dorp heeft betekend. In welke vorm het eerbetoon tot uiting komt, staat nog niet voor 100 procent vast.

20 december