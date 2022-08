Bedrijfspand in Mill mag afgebouwd worden, wel nieuwe vergunning nodig voor verharden groenstrook

Grave in deze regio hoogste in ranglijst ‘beste woonplaat­sen’, maar bescheiden­heid past

LAND VAN CUIJK - In de gemeente Land van Cuijk is Grave de beste woonplaats om te vertoeven. Dan volgt al snel Boxmeer. Cuijk sluit de rij. Gennep, aan de andere kant van de Maas, is net iets minder aantrekkelijk dan Boxmeer, maar wel weer beter om te wonen dan in Cuijk.

