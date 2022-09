Beeld kopen van 82-jarige kunstenaar? Al het geld gaat naar Oekraïne

Bromfiet­ser knalt in mist tegen op fietspad geparkeer­de aanhanger; chauffeur krijgt taakstraf

OPLOO - Een 24-jarige man uit Volendam parkeerde in april vorig jaar een grote aanhanger van een vrachtwagen gedeeltelijk op het fietspad langs een weiland in het buitengebied bij Oploo. Het was mistig, waardoor een brommerrijder op het fietspad de trailer te laat zag en er achterop knalde. De chauffeur van de vrachtwagen die bij de aanhanger hoorde, is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur.

15 augustus