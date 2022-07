Belletje trekken in Linden, voor de wandelaar die even afleiding zoekt: ‘Je ziet alleen maar vrolijke gezichten’

Toch nog 531 uitvallers op slotdag Vierdaagse, marsleider kijkt tevreden terug: ‘Was één groot feest’

NIJMEGEN - De intocht, de zon, het feest op de Via Gladiola: de slotdag van de Vierdaagse was een prachtige voor de lopers. Voor 531 van hen eindigde de eindetappe echter alsnog in mineur. Zij slaagden er niet in de finish te bereiken en vielen tijdens de laatste dag uit.

22 juli