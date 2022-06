Ben Peters is blij met rentree in de politiek

GRAVE - Hij was na jaren raadslid te zijn geweest in de voormalige gemeente Grave, waar hij ook een blauwe maandag wethouder was, buiten beeld geraakt. Maar Ben Peters (67) keert nu terug in de politiek. Met het vertrek van Peter Stevens, hij werd wethouder in Gennep, komt er een plek vrij in de CDA-fractie in de gemeenteraad van de fusiegemeente Land van Cuijk. Peters neemt nu die plek in.