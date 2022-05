Bestuurder mist bocht en ramt hekwerk in Cuijk

Koude Oorlog? Die beleef je (weer) bij dit dorp in de Peel: ‘We hebben zo’n mooie wereldbol’

LANDHORST - Even klaar met weer een pretpark of binnenspeeltuin in een vrij voorjaarsweekend? Dan is het Koude Oorlog-herinneringspark bij Landhorst een geheel ander ‘uitje’. Juist in deze meidagen van herdenken en vrijheid vieren. Actueler dan ooit ook door de Russische inval in Oekraïne.

6 mei