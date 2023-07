Oud-NEC’er Youri Loen op proef bij De Treffers

Youri Loen is op stage bij De Treffers. De 32-jarige Nijmegenaar zit zonder club na zijn vertrek bij Mosta FC uit Malta eerder deze maand. Hij speelde zaterdag een helft mee in de oefenwedstrijd van de tweededivisionist tegen derdedivisieclub Hercules (2-3 in Groesbeek).