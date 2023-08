Straat ondergelo­pen door hoogwater? Denk aan de meegesleur­de putdeksels

Hevige regenval veroorzaakt steeds vaker wateroverlast. De overstromingen in de zomer van 2021 in het zuiden van Limburg tot in Gennep liggen nog vers in het geheugen. Op de vernieuwde website wachtnietopwater.nl kunnen inwoners van Limburg (en daarbuiten) terecht voor tips wat te doen voor, tijdens en na de wateroverlast.