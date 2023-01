Bewoners van De Berken in Milheeze bewegen weer: ‘Het is goed voor ons hart’

MILHEEZE - Na ruim drie jaar is het bewegen voor ouderen in wooncomplex De Berken in Milheeze weer begonnen. De bewoners zijn hier erg blij mee. De Bakelse José Adriaans geeft les: ,, Het is zo leuk en gezellig.”

Gerda van Dinther gaf jarenlang deze lessen. Toen zij stopte, was er geen opvolgster te vinden. Tot dat Inge van de Berkmortel- een van de vrijwilligsters die mee hielp met die gym - bij een lezing was van ZijActief. Daar vertelde José Adriaans over Do-In. Dat is een speciale manier van bewegen die goed is voor spieren, botten, pezen, ademhalen en doorbloeding.

,,Ik dacht dat zou ook mooi zijn voor de ouderen in De Berken”, aldus Van de Berkmortel. ,,Ik heb José gebeld met de vraag of ze les wilde komen geven in Milheeze.” Die hoefde daar niet lang over na te denken: ,,Het was niet mijn doelgroep, maar wilde het wel een paar keer gaan proberen. Ik vind het prachtig. Het is zo leuk, en gezellig.”

‘Wijze ouderen’

,,Het is niet alleen bewegen, maar ook het sociale is belangrijk", vervolgt ze. ,,Je ziet dat de bewoners het fijn vinden. Ze vertellen verhalen waar ik weer op inspeel. Ik noem ze ‘de wijze ouderen’, en dat zijn ze ook.” Adriaans neemt ook de ideeën mee van vrijwilligsters Tonny van Hout en Inge van de Berkmortel die haar helpen.

Quote Ik loop niet makkelijk meer. Daarom is bewegen zo goed voor ons, al zitten we op een stoel. Corrie van Engelen (91)

,,Ik heb de oefeningen echt gemist. Ik word er blij van dat het nu weer kan”, zegt Corrie van Engelen die al verschillende jaren in het appartementencomplex woont. ,,Ik heb zelf vroeger veel gewandeld, gezwommen en gefietst. Nu loop ik niet makkelijk meer. Daarom is bewegen zo goed voor ons, al zitten we op een stoel. En José doet dit op een bijzonder leuke manier”, aldus de 91-jarige. ,,Ook zo mooi is dat José bij elke beweging er een verhaal bij vertelt waar het goed voor is”, vult Maria Peeters, een andere deelneemster aan.

Schouderklopje

Klokslag half drie zitten de ouderen in een kring klaar. Iedereen krijgt een chinees kloppertje in zijn hand. ,,Je kunt de klopper aan twee kanten gebruiken: de zachte of de harde kant”, legt Adriaans uit. Dit is een opwarming en voorbereiding voor de doorbloeding van het lichaam. ,,We gaan nu onder het sleutelbeen kloppen, naar de binnenkant van je arm naar je hand en via de buitenkant van je hand weer terug naar je schouder. Om je zelf eens een schouderklopje te geven.”

,,Dat is wel leuk, dat krijgen we ook niet iedere dag”, grapt Frans Verberne die er samen met zijn vrouw Gina voor het eerst is. Na het hele lichaam beklopt te hebben, komen alle gewrichten aan de beurt. Door draaien, rekken, strekken en een zelfmassage. Er wordt gezongen tijdens de oefeningen en gemarcheerd op fanfaremuziek.

Gekleurde parachute

Een grote gekleurde ‘parachute’ is erg in trek. Iedereen houdt er een punt van vast en op een speelse manier wordt een bal van de ene naar de andere kant gerold. Adriaans: ,,Dit is goed voor de armen, schouders en de oplettendheid. We gaan nu met z’n allen met de armen de lucht in. Dat is iedere dag belangrijk want daar worden we blij van. Lachen, zingen en bewegen is goed voor ons hart.”

Na afloop is het tijd voor koffie. Op 26 januari is de volgende bijeenkomst. Ouderen uit Milheeze die niet in De Berken wonen, zijn ook van harte welkom.

Volledig scherm José Adriaans geeft de gymles met hulp van twee vrijwilligers. © Charlotte Verhagen / DCI Media