Bezwaarmakers zouden niet anoniem moeten zijn

update Heidebrand die zondag eindelijk onder controle was, laait maandag weer op

De heidebrand in Nationaal Park De Maasduinen die zondag na een lang gevecht met de vlammen onder controle was, is maandagochtend op verschillende plekken weer opgelaaid. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt om de brand opnieuw te bestrijden.