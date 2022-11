Bij de kapper in Cuijk gaat het nog maar over één ding: ‘Afschuwelijk, kleine ondernemers gaan naar de knoppen en energiebedrijven worden stinkend rijk’

21-jarige man aangehou­den die horecamede­wer­ker (42) van fiets duwde en mishandel­de in Nijmegen

NIJMEGEN - Een 21-jarige man uit Land van Cuijk is maandag aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht een man (42) ernstig te hebben mishandeld in de Karrengas. De mishandeling in het centrum van Nijmegen was in de nacht 16 op 17 juni.

