Bijna een jaar na fatale crash waarbij Mees en Jurre (18) verongelukten, moet gemeente belofte nog nakomen

Cuijkse oud-jeugdspe­ler van NEC en Vitesse ruilt Telstar in voor MVV

Özgür Aktas blijft actief in de Keuken Kampioen Divisie. De voetballer uit Cuijk verruilt eerstedivisionist Telstar per direct voor competitiegenoot MVV. Hij tekent in Maastricht een contract voor twee seizoenen.