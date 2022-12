Binnenkort volgende stap in oprichten nieuwe school Mill

Dwarskijker ‘Je karretje veilig stallen, dat moet toch ook kunnen’

Er komt een mobiliteitsvisie. Een plan waarmee de gemeente Land van Cuijk het vervoer in de gemeente wil verbeteren. Het gaat niet alleen over ons boemeltje op de Maaslijn, maar ook over autoverkeer, de drukke N264 die Sint Hubert in tweeën splijt en de fiets.

21 december