Boekel aan vuurwerkramp ontsnapt: man (24) opgepakt met 1100 cobra's in huis

‘Gelúúúkkk-kkíííiggggggg niieuwjaar­r­r­r’

CUIJK - Het ‘gelukkig nieuwjaar’ kwam wat bibberend over de lippen, maar wat wil je ook? Ondanks recordtemperaturen in de buitenlucht was het water van de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk nog steeds koud. Gekkenwerk om daar op zo’n eerste dag van het nieuwe jaar in te springen.

2 januari